Slechte generale Utrecht, Sparta scoort 22 keer

FC Utrecht heeft de laatste grote test vooraf aan de eerste wedstrijd in de tweede ronde van de Europa League, donderdag tegen Valletta FC, verloren. De ploeg van coach Erik ten Hag ging vanavond op het veld van SV Strasswalchen in Oostenrijk met 1-0 onderuit tegen FK Qäbälä uit Azerbeidzjan door een doelpunt van Javi Hernández.

Ten Hag was desondanks tevreden over zijn ploeg. ,,De kansenverhouding was 5-2, of misschien 5-3. Maar we kregen een ongelooflijke goal tegen'', reageerde hij op de website van de club op het doelpunt dat viel na een overtreding. ,,Wij maakten een heel goede indruk in grote delen van de partij. Alleen het resultaat was wederom niet naar tevredenheid.''

De Domstedelingen verloren eerder van het Russische FC Oefa met 1-0 en speelde gelijk tegen Roebin Kazan (1-1). FC Utrecht speelt donderdag op Malta tegen Valletta FC. De returnwedstrijd is een week later in het stadion van RKC Waalwijk.

Sparta

Sparta was zaterdag de productiefste eredivisieploeg. De Rotterdammers oefenden bij vierdeklasser PPSC uit Schiedam en wonnen met 22-1. Ook Roda JC was op dreef. Bij plaatsgenoot RKTSV, dat eveneens uitkomt in de vierde klasse, werd het 14-0. Heracles Almelo won met 17-1 van de Almelose selectie. Paul Gladon, die op huurbasis is teruggekeerd in Almelo, maakte zes treffers.