Smit apetrots op 'hoogste baan in het voetbal'

Hij is nog geen drie maanden weg uit de voetballerij en keert er nu al weer in terug: Jan Smit, oud-voorzitter van Heracles, wordt de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van de KNVB.

,,Nee, ik heb niet gesolliciteerd. Ze zochten een ondernemer met royale ervaring als sportbestuurder. Zo zijn ze bij mij uitgekomen. Ik vind het eervol hiervoor gevraagd te worden. Het is toch zo ongeveer de hoogtste baan die er is in het Nederlandse voetbal'', zegt Jan Smit (71), die jarenlang een deurwaarderskantoor in Ommen had en 19 jaar aan het rond stond bij de Almelose club.

Geen overleg

De raad van commissarissen van de KNVB wordt volledig vernieuwd. De leden van de vorige rvc zijn vertrokken of gaan dat nog doen, nadat de clubs het vertrouwen in de raad hadden opgezegd. Dat gebeurde nadat er met Gijs de Jong zonder overleg een opvolger van directeur Bert van Oostveen werd gepresenteerd en er geen overleg was geweest over de aanstelling van nieuwe bondsbestuurders.

Gudde