Sneijder: Het kan nog en daar moeten we in geloven

,,Het enige positieve is dat Bulgarije van Zweden heeft gewonnen. We moeten deze wedstrijd snel vergeten. En morgen focussen op zondag'', aldus Sneijder na afloop tegen de NOS. ,,We hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. We moeten echter realistisch zijn. Het niveauverschil met Frankrijk is momenteel veel te groot. Frankrijk heeft voor elke positie nog een topspeler op bank zitten. Voetballend kwam we er niet uit. Het kan nog en ik geloof daar in.''

Sneijder beseft dat de knop snel om moet. ,,We moeten praten met elkaar. Het besef dat we het nog kunnen halen zal er zondag moeten zijn.''

Sneijder, die in de rust werd gewisseld, stak zelf de hand ook in eigen boezem ,,Ik heb er alles aan gedaan om er bij te zijn. Voetballend kwamen we er niet aan te pas, maar ook qua kracht. Hoe we zondag gaan spelen zullen we de komende dagen moeten bekijken. Het kan nog, daar gaat het om.''

Rood

Kevin Strootman, die er met rood in de tweede helft afging, baalde evenals een stekker. ,,Dit is kut. Het is een understatement dat ik baal. Zo'n rode kaart maakt het nog zuurder. Onbegrijpelijk ook, want het zeker geen rood waard. Het was slim van Griezmann dat hij ging liggen. Die scheidsrechter was van hetzelfde niveau als ik.''

De middenvelder erkende dat hij opnieuw een zwakke wedstrijd speelde in het shirt van Oranje. Strootman leed veel balverlies en kwam regelmatig te laat. ,,Als je in zo'n wedstrijd boven jezelf uitstijgt, kan je het dit Frankrijk moeilijk maken. Maar dat is niet gelukt, dat werd pijnlijk duidelijk. Zij waren een stuk beter dan wij, hoe pijnlijk dat ook is.''