Sparta moet wat minder bescheiden zijn

Het is nog niet zo heel lang geleden dat Michel Breuer op een mooie ochtend de kleedkamer van Sparta binnen wandelde en een van zijn jongste ploeggenoten zich beleefd aan hem voorstelde. 'Leuk u te ontmoeten, meneer', zei Rick van Drongelen, net nadat hij zijn fiets aan de ketting had gezet. Sinds die dag is behoorlijk wat veranderd op Het Kasteel. Dat Van Drongelen naar Hamburger SV is vertrokken, bijvoorbeeld. En dat de onbevangen promovendus van toen nu de druk voelt van 'verplichte' handhaving. Maar er is gelukkig ook veel hetzelfde gebleven. En dat is dat Breuer, 37 jaar inmiddels, er nog altijd de loyale pater familias is.

Met Breuer is meteen ook een van de weinige ervaren spelers genoemd. Ga maar na: de nieuwelingen Julian Chabot (RB Leipzig), Franck Bambock (SD Huesca), George Dobson (West Ham United) en doelman Alex Craninx (Real Madrid) staan allemaal aan het begin van hun loopbaan. Dalibor Volas (NK Celje) is wat ouder, alleen valt bij hem nog te bezien hoe hij zich staande houdt.

Het past in de lijn die coach Alex Pastoor voorstaat. 'De mini-Van Gaal' werkt bij voorkeur met jeugd. Nog specifieker: jongens die hij kan kneden en die niet al te veel tegengas bieden. De vraag is echter of de selectie, hoe talentvol ook met Sherel Floranus, Deroy Duarte en Ilias Alhaft niet té groen is. Zeker nu David Mendes da Silva weg is, de middenvelder tegen wie jongelingen dankzij zijn natuurlijke charisma en imposante loopbaan enorm opkeken.

Sparta snakt naar een nieuwe Mendes. Zeker nu voor Breuer de voetbaljaartjes gaan tellen. De suggestie van het AD? Erik Falkenburg. Misschien nog geen 'meneer' met zijn 28 lentes, maar wel ervaren, goed met jeugd, en ook nog eens multifunctioneel.

Met zo’n speler erbij moet Sparta dit seizoen tenminste drie ploegen onder zich kunnen houden. Passend bij de wel heel bescheiden doelstelling, handhaving. Ter vergelijking: NAC, afgelopen seizoen nog ploeterend in Emmen en Oss, roept nog net niet voor Europees voetbal te gaan. In die zin mag de Rotterdamse club zich wel wat ambitieuzer opstellen. Zeker nu het net een slordige vier miljoen euro heeft mogen bijschrijven na het vertrek van Van Drongelen (HSV) en Denzel Dumfries (SC Heerenveen). En in de wetenschap dat het bij Excelsior, VVV, Roda JC, PEC Zwolle en Willem II ook niet krioelt van de Neymars.