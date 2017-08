Spelers van NAC denken dat club de verrassing van de eredivisie kan worden

Het optimisme over een goede afloop is groot binnen de Bredase club dat meer dan 14.000 seizoenkaarten verkocht, een record. Het extreem wisselvallige jaar in de eerste divisie, waarin NAC op de valreep als vijfde eindigde en de helft van de wedstrijden niet won, is allang vergeten. Met dank aan een flitsende nacompetitie waarin Cyriel Dessers zeven van de negen goals voor zijn rekening nam en daarmee een transfer naar FC Utrecht verdiende. Zijn vertrek is opgevangen met de komst van Thierry Ambrose die in de oefencampagne vijf keer scoorde in vier duels tegen profclubs. Vreven beschouwt het vertrek van Jorn Brondeel (FC Twente) als ‘het grootste verlies, omdat hij geen keepers kent van dat niveau die zo stabiel en zo rustig zijn.’ Andries Noppert is benoemd tot zijn opvolger.



NAC werkt met een spelersbudget van ongeveer 2.5 miljoen euro. Voor het half dozijn uitzendkrachten van Manchester City, waarmee het een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst heeft, dient de club alleen kost en inwoning te betalen. Het salaris komt geheel voor rekening van de Engelse grootmacht. Dat scheelt NAC al snel 2 miljoen euro waardoor de club een significante voorsprong heeft op de concurrenten uit het rechterrijtje. Er zijn overigens geen contractuele afspraken die NAC verplicht tot het opstellen van de City-spelers. Twee van hen hebben het in zich om uit te groeien tot een sensatie in de eredivisie. Zowel Manu Garcia als Paolo Fernandes, beiden aanvallende middenvelders, hebben een surplus aan techniek, overzicht, oog voor de ruimte, een sublieme balbehandeling en een heerlijke steekbal, dat laatste is hun handelsmerk.