Spitse krijgt die lach niet meer van haar gezicht

Want Spitse kreeg inderdaad die lach niet meer van haar gezicht. Dat ze juist Europees kampioen werd in het stadion dat ze zo lief heeft, doet haar veel. ,,Dat is extra mooi voor mij. Ik heb daar veel gevoelens bij.''

Ze vond de titel van Nederland dik verdiend. ,,Het is mooi hoe we de wedstrijd om hebben kunnen draaien, want dat moest wel even nadat we op achterstand waren gekomen. Sowieso heeft het publiek een mooie finale gezien denk ik. Ze hebben zes doelpunten gezien, dat is toch niet vaak in een finale.''