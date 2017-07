St. Juste en Haps zijn Feyenoorder

St Juste kwam bij Feyenoord in beeld na het vertrek van Terence Kongolo naar AS Monaco. De 22-jarige Haps staat bij Feyenoord al veel langer op het lijstje. Zijn komst past in de filosofie van de Rotterdamse club dat ze in eerste instantie naar Nederlandse spelers zoeken. Haps debuteerde in 2013 in het eerste elftal van AZ. Bij die club is de linksback, na een verhuurperiode aan Go Ahead Eagles, inmiddels een van de dragende krachten in de defensie.