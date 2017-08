Stegeman baalt van mislopen beste seizoenstart in 53 jaar

Het was zijn honderdste wedstrijd als trainer van Heracles. Vooraf zou John Stegeman wellicht getekend hebben voor een punt. Maar nu dacht hij in de slotseconden: 'Shit.'

Heracles was dicht bij de beste seizoenstart in de eredivisie in 53 jaar. De 1-0 overwinning bij SC Heerenveen leek in de zak. Maar in de slotseconden ging het alsnog mis. De kopbal van Nemanja Mihajlovic verdween in de lange hoek, onbereikbaar voor Bram Castro.

Nee, dat Heracles in de slotfase in de problemen kwam, vond Stegeman niet. ,,In de laatste fase moet Robin Pröpper het duel gewoon aangaan en dan laat Tim Breukers ‘m lopen. Dat heeft niet zoveel met chaos te maken, maar het is een kwestie van oriënteren waar je staat", aldus de trainer.

Onnauwkeurig

Volgens Stegeman was het onnodig. ,,Ik vond dat we heel onnauwkeurig waren op momenten dat we de bal veroverden. Op zulke momenten konden we de genadeklap uitdelen, maar dat hebben we niet gedaan. In de laatste fase hadden we het rustiger moeten uitvoetballen."