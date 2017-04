Stegeman: Het wordt tijd dat ik eens van Van den Brom win

De trainer van Heracles begint met dezelfde elf aan de wedstrijd als de afgelopen weken. ,,Ik zie geen reden om iets te wijzigen.'' De tegenstander uit Alkmaar zit niet in een hele sterke fase, maar volgens Stegeman barst de ploeg van de kwaliteit. ,,Wij moeten naar onszelf kijken. Hoe goed spelen we zelf? Kunnen we onze fouten beperken? Daar hebben wij invloed op.''