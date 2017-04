Stegeman: We werden scheel gespeeld door AZ

Een verdiende nederlaag, gaf de trainer van Heracles volmondig toe. ,,We zijn af en toe scheel gespeeld. Dan mag je nog blij zijn met twee tegendoelpunten", aldus de trainer. ,,We hebben volkomen terecht verloren. Ik miste in de eerste helft scherpte en agressie, wat ik wel zag bij AZ. We kwamen ook nauwelijks in de duels. Over de gehele wedstrijd genomen was het in balbezit te weinig, in vergelijking met wat ik gewend ben van m’n ploeg."