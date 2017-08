Steijn gaat met VVV niet voor het eigen doel hangen

Het was een wat aparte gewaarwording voor de VVV-spelers, afgelopen zaterdag, na afloop van de 3-0 overwinning tegen Sparta. De ploeg die zich wekenlang vrijwel in elke prognose terugvond op de laatste plaats in de eredivisie, was nu even koploper.

Door Dennis van Bergen

,,Na één wedstrijdje natuurlijk”, relativeert coach Maurice Steijn die prestatie. ,,Want we zijn pas écht blij als we na 34 duels kunnen zeggen dat we in de eredivisie zijn gebleven. Maar het was een mooie start, zeker.”

En met dat positieve gevoel reizen de Venlonaren morgen af naar Enschede, waar om 18.30 uur wordt afgetrapt tegen FC Twente. Een ploeg waarboven nogal wat vraagtekens hangen. ,,Maar een club die straks zeker in het linkerrijtje gaat eindigen”, denkt Steijn. ,,Geen concurrent voor de plaatsten waar wij om strijden.”

Desondanks zegt de Hagenaar morgen niet de Grolsch Veste te betreden om VVV alleen maar achterover te laten leunen. ,,We gaan echt niet alleen maar voor het doel hangen”, stelt Steijn. ,,Dat is voor niemand leuk. Voor onszelf ook niet. We proberen er uit te komen, wanneer dit mogelijk is. De vraag is in hoeverre we worden teruggedrongen.”

Voor veel van zijn spelers is het de eerste keer dat ze in een groot stadion spelen. Een volle Grolsch Veste betekent 30.000 toeschouwers. Steijn: ,,Dat zal voor veel jongens een indrukwekkende ervaring worden. Maar ook een hele mooie. Ze moeten er vooral ook van genieten.”