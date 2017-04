Steijn: supermooie climax voor VVV

,,We hebben met een heel bescheiden budget in drie jaar tijd een goede ploeg opgebouwd'', zei Steijn na de winst in Waalwijk op RKC (1-2) voor de camera's van Fox Sports.



Steijn had vooraf geroepen dat zijn spelers eventuele promotie niet al te uitbundig mochten vieren. Maandag wacht immers al weer een wedstrijd tegen FC Emmen, waarin VVV ook de titel in de Jupiler League kan veroveren. Na de zwaarbevochten winst op RKC bond Steijn echter alweer in en gaf hij zijn spelers lachend toestemming om in Venlo de stad in te gaan. ,,Dat mag wel even. Dit was de climax, supermooi.''