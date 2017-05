Steven Kruijswijk zoekt nog naar verklaring

De kopman van LottoNL-Jumbo verloor gisteren veel tijd op de klassementsrenners in de bergrit naar Blockhaus en een verklaring had de man die vorig jaar de eindzege in de Giro door een buiteling verspeelde, niet.



,,Het is een kwestie van terugkijken wat er wel en niet goed ging. Ja, het resultaat was niet in orde natuurlijk, da's duidelijk. En je probeert er een beetje achter te komen wat de reden is geweest. Dat is me niet gelukt'', aldus Kruijswijk, die de nummer tien is in het tussenklassement met een achterstand van 3.06 minuten op rozetruidrager Nairo Quintana.



,,Verder moet je zo'n rustdag ook gebruiken, hoe moeilijk dat soms ook is, om vooruit te kijken. Want morgen moet ik er gewoon weer staan in de tijdrit, daar de focus voor vasthouden en de dag van gisteren beschouwen als gewoon een slechte dag, en meer niet.''