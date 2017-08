Stevens heeft Anelka al maanden niet gezien bij Roda JC

Inmiddels is Anelka naar de achtergrond verdwenen. Sterker nog, hij is al maanden niet gesignaleerd bij de club. ,,In de tweeënhalve maand dat ik er ben, heb ik hem niet gezien'', zei Huub Stevens in het programma 'De Tafel van Kees' op FOX Sports.

Stevens hield Roda eind vorig seizoen in de eredivisie. ,,Hij heeft schijnbaar een appartement in Maastricht. En hij had ook een auto van de club, geloof ik. Dat moet wel betaald worden. Hij schijnt ergens in Dubai of waar dan ook te zijn. In Kerkrade heb ik hem niet gezien.''