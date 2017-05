Stevens terug bij Roda JC: Ik doe het om de club te helpen

Stevens is de opvolger van Yannis Anastasiou. De Griek werd dinsdagmorgen aan de kant gezet door de Limburgse club. Volgens de directie ontbrak ‘de klik met de selectie’, die zich zondagmiddag via Helmond Sport ternauwernood verzekerde van de finale van de play-offs. ,,Er moest wat gebeuren om goed beslagen ten ijs te komen in de finale”, aldus directeur Wim Collard. ,,Het ging de laatste tijd niet van een leien dakje. Dan is Huub natuurlijk de ideale man om ons door de finale te loodsen.”

Streekrivaal

Donderdag is streekrivaal MVV daarin de tegenstander in Maastricht. Zondag heeft in het Parkstad Limburg Stadion de return plaats. De winnaar van de tweestrijd speelt volgend seizoen in de eredivisie. Stevens: ,,Ik probeer mijn ervaring over te brengen op de groep. Maar het is niet een kwestie dat ik Roda JC door de finale loods. Het is een kwestie dat we dat samen gaan doen. Daarin ben ik slechts adviserend. Ik doe het om de club te helpen.”