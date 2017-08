'Stress voor de halve finale? Integendeel'

Acht jaar terug strandde het Nederlands elftal in de halve finale, ook toen was Engeland de tegenstander. De verwachtingen in het land zijn tijdens dit succesvolle toernooi ineens opgeklopt. Maar volgens bondscoach Sarina Wiegman heeft dat geen invloed op haar speelsters. ,,Integendeel,’’ zegt ze. ,,Ik merk juist dat iedereen enorm uitkijkt naar morgen. We krijgen na de eerste vier overwinningen weer een kans om ons te laten zien. Daar hebben we allemaal gewoon erg veel zin in.’’