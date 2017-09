Teleurgestelde Mandy van den Berg voorlopig geen Leeuwin meer

De negentigvoudig international laat via haar agentschap weten dat het afgelopen EK haar heeft doen besluiten te stoppen bij de Oranje Leeuwinnen. ,,Ik heb het erg zwaar gehad met de persoonlijke onverwachte teleurstelling die ik tijdens het toernooi te verwerken kreeg en de manier waarop dit is gebeurd. Die teleurstelling en pijn van toen zit nog diep en moet ik eerst een plek geven.”



Van den Berg werd op het EK door bondscoach Sarina Wiegman gewisseld in de eerste twee groepswedstrijden. Vervolgens werd ze in de resterende duels gepasseerd voor Stefanie van der Gragt. De Naaldwijkse viel nog twee keer in, in de kwartfinale tegen Zweden (2-0) en de met 4-2 gewonnen finale tegen Denemarken.