Ten Hag ziet volop kansen in return

Over zijn nieuwe aanwinst Lukas Görtler wilde FC Utrecht-trainer Erik ten Hag weinig kwijt, vanavond in de INEA-Arena. Daar stond hij de pers te woord in aanloop naar de belangrijke return van morgenavond tegen Lech Poznan.

Door Ard Schouten

Want, zo zei hij, zijn ploeg heeft zonder de nieuwe Duitse spits en ook zonder de voorlaatste aanwinst Anouar Kali eerst een belangrijke klus te klaren: Lech Poznan uit de Europa League knikkeren. En hoewel de 0-0 uitgangspositie na de thuisbeurt misschien niet riant lijkt, ziet Ten Hag volop kansen. ,,We zijn een week verder. Het was belangrijk dat we de nul hebben gehouden. Ik vond de wedstrijd in Galgenwaard kenmerkend voor veel Europese wedstrijden in deze fase van het voetbaljaar. Er worden weinig kansen gecreëerd.''

Lech-trainer Bjelica zei bij zijn perspraatje iets opmerkelijks. Hij was blijer met de 0-0 dan hij zou zijn geweest als zijn ploeg in Galgenwaard met 1-0 gewonnen had. ,,Met deze uitslag kan ik mijn ploeg veel beter prepareren en motiveren.''