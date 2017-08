'Terugval Dolberg is pure logica'

Maar aan Huntelaar merk je nu al dat híj de eerste spits wil zijn. Alleen al vanwege de twinkeling in zijn ogen als het over meer speelminuten gaat. Terwijl hij en de club vooraf zo eensluidend naar buiten brachten dat Huntelaar in principe toch echt als tweede spits naar Amsterdam is gekomen.



Ronald de Boer hoorde het eens van zijn broer Frank, toen trainer van Ajax, over Dolberg. ,,Hij moet af en toe even worden wakker geschud. Dat is nu misschien ook wel zo'', zegt De Boer, de oud-middenvelder die bij Ajax ook soms als spits speelde. ,,Ik maak me trouwens totaal geen zorgen over Dolberg, hoor. Kijk, als het niet loopt wordt zijn houding uitgelegd als nonchalant. Maar vorig jaar vonden we dat allemaal schitterend. Hoe onbewogen en stoïcijns hij was.''