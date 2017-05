Tete en Riedewald in de basis tegen Olympique Lyon

Tete zal op zijn vertrouwde plek als rechtsback spelen. Voor Riedewald zal het wennen worden als linksachter. Hij speelde dit seizoen centraal achterin en als controlerende middenvelder. ,,Maar ik ben er van overtuigd dat hij ook op die positie goed kan spelen. Dat heeft hij in het verleden vaker bewezen. Natuurlijk is het een moeilijk seizoen voor hen geweest, maar dit is een mooie wedstrijd voor hen om te spelen. We hebben hen afgelopen vrijdag bewust met Jong Ajax laten spelen tegen VVV. Ik denk dat ze er klaar voor zijn.’’



Ajax mist dus Veltman en Viergever die Bosz dit seizoen zo roemde vanwege hun leidende rol binnen het veld. Met name als het om communiceren gaat. ,,Dat hebben Kenny en Jairo misschien minder, maar zij hebben juist weer andere kwaliteiten die we heel goed kunnen gebruiken.’’



Bertrand Traoré is fit en kan dus spelen morgen. De linksbenige aanvaller uit Burkina Faso viel in het duel bij PSV op 23 april kort voor rust geblesseerd uit en werd toen vervangen door Justin Kluivert. In de kwartfinales tegen Schalke 04 kreeg Traoré zowel thuis als uit de voorkeur boven Kasper Dolberg in de punt van de aanval.