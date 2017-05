Tijdens de Champions League hangen er weer netten in De Kuip

Feyenoord dient de spelers een bonus uit te keren voor de landstitel. ,,Toch zal de inkomstenkant fors zijn'', zegt Gudde. ,,Zeker als we presteren of zelfs overwinteren. Hoe we dat geld gaan besteden? De begroting leveren we op 15 juni in. Er zijn legio varianten om het geld aan uit te geven. We realiseren twee trainingsaccommodaties, die zouden we sneller kunnen aflossen. Er is een transferbudget. We kunnen de aandelen van de Vrienden van Feyenoord terugkopen. Dat is een van de mogelijkheden. We gaan er deze maand keuzes in maken.''