Toornstra en El Ahmadi roepen op tot kalmte

El Ahmadi - die bij de afwezigheid van Dirk Kuyt de aanvoerdersband droeg - speelde met wat pijntjes. ,,Ik had wat last van mijn schaambeen, richting mijn lies. Hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer pijn ik kreeg. Maar in deze fase ga ik er echt niet uit, ik wil alles meemaken'', sprak hij bij FOX Sports.

Want dat Feyenoord nu wel érg dicht bij het kampioenschap is, dat kon ook hij niet ontkennen. ,,Al heb ik van de week (na de 2-2 bij PEC Zwolle, red.) ook andere dingen gehoord. Maar we laten ons niet gek maken. We staan nu al 31 rondes bovenaan, laten we hopen dat dat aan het eind van de rit ook zo is.''