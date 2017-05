Toornstra kent titelspanning: Vergelijkbaar met Alphense Boys

Toornstra waakt er wel voor om te vroeg te juichen. ,,We worden al kampioen genoemd terwijl we dat nog niet zijn. Daar schuilt wel een gevaar in'', aldus de multifunctionele middenvelder, die met veertien doelpunten een belangrijk aandeel heeft in het succes van dit seizoen. ,,Het is aan ons om het echte kampioenschap zondag veilig te stellen. Als we te gemakzuchtig gaan denken, kan het misgaan.''