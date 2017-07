Trainer Vlemmings: Dat het beter moet bij GA Eagles is duidelijk

Oranjevrouwen willen geen vrien­den­dienst

23 juli De Oranjevrouwen hebben morgenavond tegen België aan een punt genoeg om de kwartfinale van het EK-voetbal te bereiken. De situatie kan zich gedurende de avond voordoen dat ook België blij is met een gelijkspel. Eén van de Belgische journalisten, in Tilburg met een flinke groep uitgerukt, wil weten over er een vriendendienst mogelijk is. Bondscoach Sarina Wiegman lacht. ,,Daar doen we dus niet aan,’’ zegt ze. ,,Natuurlijk zijn we ons bewust van de verschillende scenario’s, maar we gaan gewoon voor de winst. Dan is er geen onduidelijkheid.’’