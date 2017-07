Transfer Guardado naar Real Betis afgerond

De dertigjarige Guardado won met PSV twee landstitels en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Zijn contract in Eindhoven liep nog een jaar door. Naar verluidt ontvangt PSV zo'n 2,5 miljoen euro voor de reserve-captain. De Mexicaan heeft met een emotionele brief afscheid genomen van de club, de supporteres en de stad.



De 136-voudig international en aanvoerder van Mexico ondertekende in Sevilla een contract voor drie jaar bij Real Betis. Guardado stond ook in de belangstelling van clubs uit de Verenigde Staten, maar keert nu terug in de Spaanse competitie. Guardado speelde eerder in La Liga voor Deportivo la Coruña en Valencia.



PSV nam deze zomer ook al afscheid van een andere Mexicaan, verdediger Héctor Moreno. Hij stapte over naar de Italiaanse topclub AS Roma. Met aanvaller Hirving Lozano haalde technisch manager Marcel Brands wel weer een nieuwe Mexicaan binnen.