Tscheu La Ling: Titel voor Feyenoord is duizend procent zeker

Door de verrassende nederlaag van Feyenoord bij Excelsior valt de beslissing om het kampioenschap pas op de laatste speeldag. Slepen de Rotterdammers thuis tegen Heracles alsnog de titel in de wacht, of mag Ajax uit bij Willem II de schaal in ontvangst nemen? We blikken vooruit met spelers die voor beide titelkandidaten hebben gespeeld. Vandaag: Tscheu La Ling.

Door Pepijn Jansen

- Was u net zo verbaasd als iedereen dat Feyenoord het zondag liet afweten?

,,Nee hoor, ik had wel verwacht dat ze konden verliezen. Die jongens stonden stijf van de zenuwen, dan kan dat gebeuren. Maar nu hebben ze deze teleurstelling achter de rug en weten ze hoe ze met deze situatie om moeten gaan. Zondag tegen Heracles gaan ze echt niet nogmaals de fout in.''

- Dus die titel voor Feyenoord komt er dit weekend alsnog?

,,Daar ben ik duizend procent zeker van. In eigen huis, in een volle Kuip, dat geven ze echt niet meer af. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Iedereen in Rotterdam kan gewoon met een gerust hart gaan slapen deze week."

Volledig scherm Tscheu La Ling. © Peter Lous - Zelf werd u vier keer kampioen met Ajax, voor Feyenoord speelde u maar één seizoen. Ik neem aan dat uw voorkeur bij Ajax ligt?

,,Ach, ik sta er vrij neutraal in. De ploeg die aan het eind van het seizoen bovenaan staat, heeft er het meeste recht op. En Feyenoord domineert de competitie al vanaf het begin, dus ze verdienen het ook. Bovendien is Giovanni van Bronckhorst voor mij de coach van het seizoen, hij is echt een toptrainer. Kijk, ik hou natuurlijk wel meer van het voetbal van Ajax. Een speler als Justin Kluivert, daar kan ik echt van genieten."

- Wordt de return van Ajax tegen Lyon in de Europa League voor u dan het hoogtepunt van de week?

,,Kijk, die titel gaat echt wel naar Feyenoord, daar twijfel ik niet aan. Maar donderdag, als Ajax tegen Lyon speelt, dan kan het echt nog wel spannend worden. Als die Fransen in de eerste 25 minuten scoren, dan weet ik niet wat er gebeurt. Ik ga zeker kijken, het zou goed zijn voor het Nederlands voetbal als Ajax de finale haalt.''

- En waar kijkt u zondag naar de ontknoping in de eredivisie?

,,Gewoon thuis, voor de tv. Dat doe ik het liefst. Ik kom zelf eigenlijk nooit meer in de Arena, ook niet in de Kuip trouwens. En ik sta ook niet te trappelen om op tv langs het veld mijn mening te verkondigen. Dat laat ik graag aan anderen over.''

- U bent nog steeds werkzaam in Slowakije bij Trencin. Gaat u nog ooit een rol vervullen in het Nederlands voetbal?

,,Nee, hoor. Ik ben even adviseur geweest bij Ajax, maar de ambitie om een officiële functie te bekleden heb ik nooit gehad. Ik heb in Slowakije nog steeds mijn handen vol aan Trencin. Het gaat dit seizoen helaas wat minder dan vorig jaar, maar we hopen ons nog steeds te plaatsen voor Europees voetbal."