TT: Club Brugge aast op Frank de Boer

Streppel 'niet ter discussie' bij Heerenveen

21 mei Heerenveen, dat in de play-offs kansloos verloor van FC Utrecht na een teleurstellende tweede helft van het seizoen, is duidelijk over de toekomst van trainer Jurgen Streppel. Ook volgend seizoen is hij trainer van de Friese club, zegt technisch manager Gerry Hamstra tegen de Leeuwarder Courant.