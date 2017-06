TT: Vitesse haalt Serero, Douglas Costa naar Juventus

Douglas Costa staat op het punt om naar Juventus te gaan

Juventus heeft volgens Sky Sports Italia 45 miljoen euro plus bonussen op tafel gelegd voor Douglas Costa. Zijn huidige club Bayern en Juventus onderhouden een warme band met elkaar en dus wordt er verwacht dat deal binnenkort in kannen en kruiken is. Voor Juventus en Costa is dit een perfecte uitkomst. Met de sterke concurrentie was de 26-jarige buitenspeler niet altijd zeker van een basisplaats in Duitsland. Bij Juventus staat Mario Mandzukic op de linkervleugel, terwijl dat eigenlijk een spits is. Na Bayern en Shakhtar Donetsk zal Juventus de derde club in Europa worden voor Costa.

Vitesse haalt Serero

Thulani Serero is zo goed als rond met Vitesse. De Zuid-Afrikaan wordt vanochtend medisch gekeurd in Arnhem. Vervolgens ligt een contract voor drie jaar klaar bij de eredivisionist uit Gelderland.



Serero (27) maakt transfervrij de overstap van Ajax. In Amsterdam is zijn rol al sinds vorig seizoen uitgespeeld. De Zuid-Afrikaanse middenvelder hield afgelopen jaar zijn conditie op peil bij Jong Ajax. Serero speelde daarbij enkele wedstrijden met het beloftenteam in de eerste divisie.



Met de komst van Serero dekt Vitesse zich in tegen een mogelijk vertrek van Marvelous Nakamba. De Zimbabwaan staat volop in de belangstelling bij clubs in het buitenland. Als Serero door de keuring komt en de laatste details van de contractonderhandelingen zijn geregeld, tekent hij vanmiddag in Arnhem.