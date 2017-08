Uitblinker Van de Donk: 'Bij Arsenal gaan ze dit het hele seizoen nog horen'

,,En over deze wedstrijd zullen al die Engelse meiden me nog lang horen in de kleedkamer. Ik had nooit verwacht dat we in de halve finale met 3-0 zouden winnen van Engeland. Dit was weer een echte teamprestatie, ik ben zó trots op iedereen. Het was lastig voetballen, Engeland maakte er een fysieke wedstrijd van, maar we hebben toch weer gewonnen.''