Uitblinkster Van Veenendaal: Ik was blij dat de wedstrijd was afgelopen

Keepster Sari van Veenendaal was vanavond tegen Denemarken (1-0 winst) de uitblinkster in het tweede groepsduel van de Oranjevrouwen op het EK in eigen land. Daarvoor krijg ze na afloop de nodige complimenten van haar teamgenoten. ,,Ik heb haar als eerste geknuffeld", zei matchwinner Sherida Spitse na afloop.

Van Veenendaal, die door de UEFA ook werd gekozen tot vrouw van de wedstrijd, is na afloop zelf uiterst bescheiden: ,,Ik vind het zelf lastig om te zeggen dat ik goed was. Ik was gewoon vooral superblij dat die wedstrijd was afgelopen." Ze loopt na afloop gehavend door de mixed-zone met een ingepakt scheenbeen. ,,Maar geen zorgen hoor. Maandag sta ik er weer."

Ze zag de Deense aanvalsters in de tweede helft op haar afkomen: ,,We verloren de bal veel te snel en gaven het initiatief uit handen. Na een minuut of vijftig had ik in de gaten dat ik echt nodig was. Ik dacht van: nu moet ik me concentreren, nu moet ik er staan."

Goed begonnen

Of de Oranjevrouwen ook kunnen groeien in het toernooi durft ze niet te zeggen. ,,We hebben nu nog niks. Van tevoren wisten we dat dit echt een lastige groep zaten. Dat België het zo goed doet is voor ons geen verrassing. Het zegt ook wel wat dat we met zes punten nog niet eens door zijn. We zijn ontzettend goed begonnen, maar dat zegt nog niks."