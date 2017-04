Uitslag poll: vertrouwen in Feyenoord neemt verder af

Vier maanden geleden geloofde 71% van de bezoekers van deze site nog in een titel voor Feyenoord. Door de riante voorsprong in de eredivisie, op z'n hoogtepunt een gat van acht punten, stemden tienduizenden voor de Rotterdammers.



De laatste maand(en) nam het percentage voor Feyenoord fors af: van 71% in december naar 63% begin maart en 46% vandaag (zie grafiek). Vier competitiewedstrijden voor het einde denkt de bezoeker van deze site voor het eerst dat Ajax meer kans (48%) maakt op de landstitel dan Feyenoord.



De Amsterdammers, die in de eredivisiestand nog altijd één punt minder hebben dan Feyenoord, zijn aan een opmars bezig: van 24% in december naar 48% vandaag. In PSV heeft de bezoeker van deze site geen fiducie meer. Nog maar 6% denkt dat de club uit Eindhoven de landstitel prolongeert.



Heb je nog niet gestemd, dat kan hier.