Utrecht treft Poznan in derde voorronde Europa League

Van de Donk: Het was zeker een strafschop

22:58 Daniëlle van de Donk was na afloop de meest besproken speelster van Oranje, dat op Het Kasteel in Rotterdam met 1-0 won van Denemarken. De speelster van Arsenal versierde na 20 minuten een strafschop, die door Sherida Spitse werd benut. ,,Het was zeker een strafschop," zei de 25-jarige aanvallende middenvelder uit Valkenswaard.