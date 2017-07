Van Bronckhorst hoopt op Van Persie: 'We willen heel graag'

,,Ik hoop dat er groen licht komt. Ik ken Robin natuurlijk goed. Het zou mooi zijn als we hem kunnen gebruiken in de Champions League."



Van Bronckhorst houdt ook nog de optie open dat Van Persie zich na dit seizoen aansluit bij Feyenoord, wanneer zijn contract in Turkije is afgelopen. ,,Maar het liefst natuurlijk eerder."



De Feyenoord-coach verwacht snel duidelijkheid over het al dan niet aantrekken van Steven Berghuis. ,,Ik denk dat we daar rond het weekend meer over weten. Ook Steven hebben we er graag bij."