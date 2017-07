Van Bronckhorst kiest komende week voor Vermeer of Jones

In de twee laatste oefenwedstrijden die de Rotterdamse club speelt, morgen tegen SC Freiburg en een week later tegen Real Sociedad, zullen beide keepers een wedstrijd negentig minuten in actie komen. Daarna maakt Van Bronckhorst zijn keuze bekend aan beide doelmannen.



De eerste échte wedstrijd die Feyenoord speelt, is het treffen met Vitesse om de Johan Cruijff Schaal. Van Bronckhorst houdt ook nog de mogelijkheid open dat hij een nummer één benoemt die de eredivisie-duels speelt. En een die tijdens Europese- en bekerontmoetingen in actie komt.