Van Bronckhorst vindt dat Feyenoord nog wel een paar stappen moet maken

Na een gelijke stand na reguliere speeltijd tegen Vitesse (1-1) nam Feyenoord de strafschoppen beter. Doelman Brad Jones keerde inzetten vanaf elf meter van Tim Matavz en Milot Rashica. Van Bronckhorst was blij met de prijs maar is nog niet helemaal tevreden over het spel van zijn ploeg.

,,We moeten nog wel een paar stappen maken", concludeerde hij. ,,Maar het is beter om die stappen te maken met een schaal in handen. De eerste twintig minuten speelden we het spel zoals ik dat wil zien. Dat deden we fantastisch. Na de uitstekende openingstreffer moet je eigenlijk doorzetten. Dan wordt het halverwege de eerste helft minder. Het kost natuurlijk ook veel kracht en energie, maar je moet wel blijven doen wat je moet doen. Dat deden we in het tweede deel van de wedstrijd niet. De laatste linie zakte ook te ver naar achteren."