Van Bronckhorst voelt mee met collega Fraser

Willems onzeker tegen Ajax, Hendrix niet beschikbaar

14:43 Het is nog niet duidelijk of PSV zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax over Jetro Willems kan beschikken. De linkerverdediger ontbrak vorige week in het uitduel met ADO (1-1) vanwege hamstringklachten, en vandaag is nog onzeker of hij daarvan op tijd hersteld is om zondag deel uit te maken van de selectie van de Eindhovenaren.