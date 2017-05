Van Bronckhorst: We krijgen juist energie van de gekte

Door Mikos Gouka

Dat er na de belangrijke overwinning van Feyenoord tegen Vitesse geen week maar twee weken rust was, kwam volgens de trainer heel goed uit. ,,Want Van der Heijden en Botteghin hadden last van hun knie. Ze hebben eigenlijk pas vanaf begin deze week voluit meegetraind. Rick Karsdorp is ook weer fit. Ik had 23 spelers op de training, in deze fase van het seizoen. Dat is mooi.’’

Volhouden

Van Bronckhorst zat er niet om zijn gelijk te halen. Maar toen Feyenoord vorig seizoen na de winterstop in elkaar klapte, was de min of meer automatische reactie dat de club nou eenmaal niet mee kon doen om de landstitel. Van Bronckhorst maakte daar meteen korte metten mee. ,,Ik zei toen dat het wel kon en dat we het gewoon moesten volhouden. Dat klinkt makkelijker dan het is. Maar we hebben wat dingetjes veranderd. En toen ik zag dat mijn spelers een dag na de winst tegen Manchester United in de Kuip alweer vol bezig waren met de uitwedstrijd tegen PSV, toen voelde ik wel dat we verder waren.’’

Want een jaar eerder schakelde Feyenoord bijvoorbeeld Ajax uit in het bekertoernooi en ging het een paar dagen later kopje onder in Den Haag tegen ADO. ,,We kunnen het nu afmaken. Nee, dan laat ik me niet op de hoogte houden over wat er op de andere velden gebeurt. Dat maakt mij ook niet uit. Zoals ik me ook niet bezig heb gehouden met het draaiboek. Of ik Warner Hahn (keeper Excelsior, red.) nog heb gesproken? Toevallig laatst toen ik een ijsje ging kopen in de stad. We hebben het niet over de wedstrijd gehad. De druk op hem zal groot zijn. Maar wij kijken naar onszelf.’’