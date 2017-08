Van Crooij in spoor Luhukay, primeur Jones, Jensen koning van de nul

Iedere eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. We bundelen per speelronde de meest interessante statistieken van databureau Opta.

Roda JC - Vitesse 1-3

• Roda JC verloor voor het eerst in dertien seizoenen het eerste thuisduel van de competitie.

• Vitesse won de laatste zes eredivisieduels met Roda JC, nooit won de ploeg meer opeenvolgende duels van één specifieke tegenstander.

• De eigen treffer van Remko Pasveer was het derde eigen doelpunt van Vitesse in 2017, geen ploeg noteerde er meer dit kalenderjaar (Excelsior ook 3).

• Guram Kashia evenaarde met zijn treffer recordhouder Matthew Amoah als speler met acht opeenvolgende seizoenen met minimaal één eredivisiegoal voor Vitesse.

Volledig scherm Guram Kashia. © ANP Pro Shots

FC Twente - VVV 1-2

• De vijfde opeenvolgende nederlaag van FC Twente was een evenaring van de slechtste reeks van de club deze eeuw in de competitie (in 2015) en tevens de 500ste verliespartij in de eredivisie.

• Tom Boere’s eerste eredivisiegoal was zijn eerste treffer sinds 14 april - tegen Jong PSV. Sindsdien stond hij 424 minuten droog op de twee hoogste niveaus in Nederland.

• VVV won voor de tweede keer in de clubhistorie de eerste twee wedstrijden in een eredivisieseizoen (1956/57), het doelsaldo van +4 is tevens het beste doelsaldo ooit voor VVV na twee speelrondes.

• Vito van Crooij werd de eerste VVV'er die in zijn eerste twee eredivisieduels trefzeker was sinds Jos Luhukay in 1987 (tegen Ajax en PEC Zwolle).

Volledig scherm VVV'ers Vito van Crooij (links) en Clint Leemans vieren de zege op FC Twente. © Joep Leenen

AZ - ADO Den Haag 2-0

• AZ had 72 procent balbezit; het hoogste percentage van de Alkmaarders in een eredivisieduel sinds Opta de data bijhoudt (vanaf 2010).

• Marko Vejinovic gaf voor het eerst sinds 8 augustus 2015 (Feyenoord – FC Utrecht, 3-2) een assist in een Eredivisieduel. Hij had 106 balcontacten (minimaal 22 meer dan elke andere speler), verzond 87 passes (minimaal 23 meer dan elke andere speler) en won al zijn zes persoonlijke duels.

• Wilfried Kanon pakte de snelste rode kaart voor ADO Den Haag in de Eredivisie sinds 18 oktober 2014 toen dezelfde Kanon na negen minuten van het veld werd gestuurd op bezoek bij NAC (1-1).

Volledig scherm Wilfred Kanon gaat na zijn rode kaart huilend van het veld in Alkmaar. © ANP Pro Shots

Heerenveen - Heracles 1-1

• Voor het eerst in elf wedstrijden (maart 2017) is Heerenveen in twee opeenvolgende eredivisieduels ongeslagen.

• Martin Ødegaard was de speler met zowel de meeste balveroveringen (11) als het meeste balverlies (25) bij Heerenveen-Heracles.

• De goal van Robin Pröpper in de 46ste minuut was het eerste balcontact van Heracles Almelo in 'de zestien' van Heerenveen.

Volledig scherm Robin Pröpper heeft Heracles op voorsprong gebracht in Heerenveen. © ANP Pro Shots

Excelsior - Feyenoord 0-1

• Excelsior wist voor het eerst sinds 25 februari (0-2 tegen Willem II) niet te scoren in een competitiewedstrijd, de Kralingers waren tussendoor in elf Eredivisieduels trefzeker.

• Voor het eerst sinds 19 februari (0-1 op bezoek bij ADO) wint Feyenoord weer een eredivisieduel op kunstgras. In de drie duels op kunstgras daarna pakten de Rotterdammers één punt.

• Feyenoord schoot in de drie minuten blessuretijd van de tweede helft vaker op doel (twee) dan in de eerste 90 minuten (één keer).

• Brad Jones, die tegen Excelsior zijn vijftigste Eredivisieduel keepte, wist voor het eerst in de competitie de nul te houden tegen de Kralingers (zes tegengoals in zijn drie voorgaande duels met Excelsior, meer dan tegen elke andere ploeg).

Volledig scherm Hectiek voor het doel van Brad Jones in de slotfase van Excelsior-Feyenoord. © Pim Ras Fotografie

Ajax - FC Groningen 3-1

• Ajax won de laatste negen thuisduels in de eredivisie. Dat is voor het eerst sinds augustus 2011, toen de Amsterdammers tien duels op rij wonnen.

• Vaclav Cerny creëerde acht kansen (inclusief twee assists). De laatste Ajacied die meer kansen creëerde in een eredivisiewedstrijd was Christian Eriksen op 23 december 2012 tegen FC Utrecht (9).

• Er zaten 8 jaar en 284 dagen tussen Klaas-Jan Huntelaars doelpunt voor Ajax tegen FC Groningen en zijn laatste eredivisiegoal daarvoor (9 november 2008 tegen Sparta). Slechts zes keer zat er een langere periode tussen twee doelpunten van een speler voor dezelfde club in de Eredivisiehistorie.

• Voor het eerst sinds maart 2011 (toen dertien tegentreffers) incasseerde FC Groningen in drie eredivisieduels op rij minimaal drie treffers (negen in totaal).

Volledig scherm Ajacied Klaas-Jan Huntelaar (links) in duel met Django Warmerdam van FC Groningen. © EPA

FC Utrecht - Willem II 2-0

• FC Utrecht heeft de laatste vijf eredivisieduels gewonnen, een evenaring van het clubrecord uit november - december 2000.

• FC Utrecht maakte deze eeuw nog nooit zo snel twee doelpunten in een Eredivisieduel (zeven minuten, laatste keer was FC Utrecht - Sparta in december 1998, toen ook na zeven minuten).

• David Jensen hield sinds zijn debuut (speelronde 15 van afgelopen seizoen) vaker de nul dan iedere andere doelman in de eredivisie (twaalf clean sheets).

• Willem II staat voor de tiende keer op nul punten na de eerste twee eredivisieduels van een seizoen, geen ploeg overkwam dat vaker in de historie van de competitie (net als MVV, FC Twente).

Volledig scherm FC Utrecht bejubelt de zege op Willem II. © Geert van Erven/Soccrates

NAC - PSV 1-4

• NAC kent met nul punten uit twee duels en acht tegentreffers de slechtste competitiestart van een promovendus sinds FC Volendam in 2008/09.

• NAC scherpte tegen PSV met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar en 219 dagen het clubrecord van jongste basiself aan. Vorige week tegen Vitesse stond een elftal met een gemiddelde van 22 jaar en 13 dagen in het veld.

• PSV maakte in de laatste tien Eredivisieduels in totaal negen doelpunten uit hoekschoppen, waaronder beide treffers tegen NAC.

• Kenneth Paal had bij zijn eerste basisplaats de meeste balheroveringen (9), uitverdedigende acties (6) en het hoogste percentage gewonnen duels (88%) voor PSV.

Volledig scherm Kenneth Paal (rechts) in duel met Paolo Fernandes van NAC. © ANP Pro Shots

Sparta - PEC Zwolle 1-1

• Voor het eerst sinds 19 februari eindigde een competitieduel van Sparta in een gelijkspel. Destijds kwam de ploeg niet verder dan 2-2 tegen FC Groningen.



• Robert Mühren werd de eerste scorende Sparta-debutant in de eredivisie sinds Charles Dissels op 19 augustus 2007. Hij maakte in 2017 overigens geen enkele van zijn zestien wedstrijden vol (alle competities, voor AZ, Zulte Waregem en Sparta).

• PEC Zwolle incasseerde in de laatste veertien eredivisieduels telkens minimaal één doelpunt, de langste reeks van de club op het hoogste niveau sinds maart 2004 (toen 15 op rij).

• Youness Mokhtar maakte zijn twintigste Eredivisiedoelpunt; daarvan scoorde hij er meer in uitduels (11) dan in thuiswedstrijden (9).