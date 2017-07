Van de Beek maakt gelijk tegen Nice en eert Nouri

Veltman: goed resultaat voor return

23:01 Joël Veltman kon wel leven met het gelijkspel van Ajax bij OGC Nice (1-1) in de derde voorronde van de Champions League. ,,De eerste helft was voor hen, de tweede voor ons'', zei hij voor de camera van Ziggo Sport. ,,Maar op basis van de tweede helft hadden we wel moeten winnen'', vond de aanvoerder van Ajax. ,,Zij oogden ook moe. Ik denk dat we een goed resultaat voor de return hebben geboekt.''