Van de Beek: 'Weet zeker dat we hier als team sterker uit gaan komen'

De wedstrijd stond vooral in het teken van het eerbetoon aan Abdelhak Nouri, zowel voor de wedstrijd als in de 34ste minuut. ,,Ik vond het wel lastig om te spelen in het begin, dat geef ik eerlijk toe. Maar na een tijdje kon ik me daar wel overheen zetten," zegt Van de Beek, die in de 27ste minuut met een prachtige treffer voor de gelijkmaker zorgde.

,,Het was mooi geweest als we ons vanavond over die vervelende situatie heen hadden kunnen zetten met een mooi resultaat. Nu hebben we weer een flinke klap te verwerken en dat is wel pittig. Maar ik denk dat we vanavond wel weer karakter hebben getoond, ondanks de uitschakeling. Ik weet zeker dat we hier als team sterker uit gaan komen. We spelen dit seizoen weer geen Champions League en dat is heel erg zuur. Voor ons als team, vooral voor alle jonge spelers, was dat heel goed geweest."