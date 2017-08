Van de Sanden stapt over naar 'droomclub' Olympique Lyon

Op haar Instagram laat Van de Sanden weten dolgelukkig te zijn met haar transfer. ,,Beter dan het EK in eigen land zou het niet worden. Wij, OranjeLeeuwinnen, waren Europees Kampioen en heel Nederland vierde dat feest met ons mee. En toen kwam Olympique Lyon. Een club waar je van droomt om te mogen spelen. Meervoudig winnaar van de Champions League. Spelen met de beste speelsters van de wereld. Augustus 2017 heeft me één ding geleerd: Wie je ook bent, waar je vandaan komt of wat je doet. Weet dat dromen bestaan."



Topclub Olympique Lyon is in de Franse vrouwencompetitie al elf keer achter elkaar kampioen geworden. Daarnaast wonnen ze de laatste zes jaar ook nog de Franse beker en de laatste twee edities van de Champions League.