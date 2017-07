Van den Berg schikt zich in rol: 'We hebben één doel met elkaar'

,,Het was fantastisch om weer te spelen. Raar? Ja, maar vooral omdat Stefanie het veld moest verlaten. Ik hoop voor haar, en voor ons, dat het meevalt. Want in de eerste plaats is haar gezondheid het belangrijkst. Ik moest er als invaller gewoon staan, en dat heb ik gedaan.''

Van der Gragt

Overigens leek de knieblessure van Van der Gragt mee te vallen. ,,Ik kreeg wat last, maar we hebben net gekeken en het lijkt niet ernstig.'' Ook de uitvaller was uiteraard dolblij. ,,We hebben echt weer als team gespeeld. Ik denk dat we nog wel rustiger moeten zijn om straks in de halve finale top te zijn. Maar dit is nu geweldig.''