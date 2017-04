Van den Brom: Bekerfinale geen excuus voor puntverlies

Midweeks werd er nog ruim verloren van Ajax. ,,Maar dat komt echt niet omdat we alleen maar bezig zijn met de bekerfinale”, zei Van den Brom na afloop. ,,En we mogen het al helemaal niet als excuus gebruiken, vind ik. De vele wedstrijden die we spelen? Die spelen onze tegenstanders ook. ”



Van den Brom zag zijn team slecht voor de dag komen. ,,We creëerden weinig kansen en speelden in een veel te laag tempo. We laten momenteel niet zien wat we kunnen.”



Wout Weghorst miste tegen Roda JC zijn tweede strafschop van het seizoen. Van den Brom zei daarover: ,,Iedereen het recht om een strafschop te missen, maar Wout staat na zo’n tweede misser niet meer bovenaan het lijstje van de strafschoppennemers.”