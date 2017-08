Van den Brom: We waren ook weer niet helemaal afhankelijk van Stengs

Door Nik Kok

AZ begon het seizoen afgelopen zaterdag met een 3-2 nederlaag bij PSV. Calvin Stengs viel al vroeg in de wedstrijd uit met een zware kruisbandblessure. De 18-jarige linkspoot komt dit seizoen niet meer in actie. ,,Alireza Jahanbakhsh verhuist naar zijn vertrouwde rechterflank. Dabney Dos Santos speelt op links. We hebben vorig seizoen veel gespeeld op die manier dus het is ook niet nieuw. Alireza vult het op rechts weer anders in dan Calvin maar kan dat natuurlijk ook goed."

De blessure van Stengs had ook impact op de stemming in de spelersgroep. ,,Maar we moeten ook weer door. De aandacht die Calvin heeft gekregen deze week doet hem goed. Dat helpt hem. We zullen hem missen, want hij heeft laten zien hoe goed hij is. Maar we zijn natuurlijk ook niet helemaal afhankelijk van hem. Als team zijn we gegroeid de laatste tijd denk ik."

Van dat team maakt Iliass Bel Hassani geen deel meer uit. De aanvallende middenvelder maakt ook geen deel uit van de wedstrijdselectie van Jong AZ, dat de eerste Jupiler League-wedstrijd van het bestaan tegen FC Den Bosch speelt. ,,Iliass werkt een individueel trainingsprogramma af”, zegt Van den Brom. ,,Dat is omdat we niet tevreden zijn over hij zich heeft ontwikkeld. Dat heeft ook met fitheid te maken."