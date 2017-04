Van der Gaag: Er zit schwung in bij Vitesse

Door Tim Niemantsverdriet Gastheer Excelsior is dankzij negen punten uit de laatste zes wedstrijden vanuit een moeilijke positie opgeklommen naar de veertiende plaats. Met name de zege van vorige week bij rivaal Sparta werd groots gevierd. Vitesse won zijn laatste drie duels en staat over twee weken in de bekerfinale tegen AZ.

,,Er zit schwung in bij Vitesse”, zegt Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag, die met name onder de indruk was van de 4-2 zege op Heerenveen. ,,Alles klopt, alles zit mee. Iedereen heeft vertrouwen. Iedereen wil ook die bekerfinale spelen. Daardoor geven de spelers misschien nog wel wat extra’s.” Ondanks de uitstekende serie is de situatie nog altijd zorgelijk. Het heeft evenveel punten als de nummers 15 (Sparta) en 16 (NEC), twee clubs die enkele weken geleden nog relatief veilig leken. Van der Gaag: ,,Bij die clubs gaan spelers er onbewust mogelijk toch een stapje bij doen. Dat hebben wij een kleine twee maanden geleden gehad, na de 0-2 nederlaag tegen Willem II. Als de zorgen groter worden, komt er wat los in een team.”

De trainer waakt dan ook voor verslapping bij zijn ploeg. ,,Sparta was prachtig. We hadden verloren van FC Utrecht, waren door de blessures van Luigi Bruins en Hicham Faik ook twee belangrijke spelers kwijtgeraakt, maar het elftal heeft die klappen enkele dagen uitstekend opgevangen. Daar moet je van genieten. Maar we moeten met beide benen op de grond blijven, niet denken: we staan boven de streep, het gaat goed nu. De goodwill die we hebben opgebouwd bij de supporters, mogen we niet verliezen.”