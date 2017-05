Van der Gaag vreest vervelende wedstrijd

En dat is toch anders. ,,Logisch”, meent de trainer van de Rotterdammers. ,,We kunnen als technische staf wel heel bijdehand gaan doen, gaan schreeuwen en zo, maar daar geloof ik niet in. De vraag is of we nog in staat zijn om het nog één keer op te brengen. Dat heeft niets met tactiek, techniek of wat dan ook te maken. Kunnen we dat niet, dan wordt het een vervelende wedstrijd. Dan krijg je irritatie en frustratie. Ik zag dat al op deze trainingen gebeuren. Al ging het vandaag alweer iets beter dan gisteren. Hopelijk is het morgen weer wat beter.”