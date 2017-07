Van der Sar: 'Het is verschrikkelijk'

Eerder op de dag werd bekend dat een groot deel van Nouri's hersenen niet meer functioneert en dat de kans op herstel van deze cruciale hersenfuncties nihil is. Dit is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen, nadat de middenvelder zaterdag onwel werd in het oefenduel met Werder Bremen in Oostenrijk.

Klap keihard aangekomen

,,Het is verschrikkelijk", aldus Van der Sar. ,,Wij voelen enorm mee met zijn ouders, zijn broers en zussen en zijn overige naasten. Voor hen is dit leed niet te beschrijven. De klap is hier bij Ajax ook keihard aangekomen, al wisten we dat we ook rekening moesten houden met dit scenario."

,,Het waren onzekere dagen, waarbij ontzettend veel mensen op verschillende manieren hebben meegeleefd met zijn situatie. Dat wordt enorm gewaardeerd."