Ajax werd in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door OGC Nice en strandde vervolgens ook de in de play-offs van de Europa League tegen de Noorse club Rosenborg. Voor het eerst in ruim vijftig jaar wist Ajax zich zodoende niet te plaatsen voor een Europees hoofdtoernooi.



,,Deze selectie was goed genoeg om zich te kwalificeren'', zei Van der Sar. ,,In vier wedstrijden is Ajax niet eenmaal weggespeeld, maar zijn we vergeten door te bijten bij de vele kansen en mogelijkheden.''