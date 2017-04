Van der Sar nodigt succesploeg van 1992 uit voor Ajax-Lyon

,,Dit is ook de insteek geweest van de hervormingen van zes à zeven jaar geleden: met Ajax Europees weer aanhaken,'', schrijft hij zaterdag in zijn column in De Telegraaf. ,,Met fantastisch spel in de thuiswedstrijd en een geweldig gevecht in de zware uitwedstrijd tegen Schalke hebben we iets moois bereikt. Iets moois is nog geen prijs. Het seizoen is ook nog niet gemaakt. Voor halve finales worden geen medailles uitgereikt. Maar het is wel al schitterend dat supporters van Ajax weer trots op onze Europese prestaties zijn. Het is ook een wisselwerking tussen spelers en supporters. De spelers leveren de prestaties, de supporters steunen met een propvolle Arena elke keer de spelers.''