Van Dongen en Worm vallen af voor EK-selectie

Leeuwinnen tonen goede vorm voor start EK in eigen land

11:50 De voorlaatste test voor de Oranjevrouwen in aanloop naar het EK is vlekkeloos verlopen. Een oefenwedstrijd tegen Oostenrijk in Deventer werd simpel met 3-0 gewonnen. Een opsteker ruim een maand voor de EK-start, op 16 juli in Utrecht tegen Noorwegen.